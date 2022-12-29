



Песков прокомментировал идею Пашиняна ввести международных миротворцев в Карабах

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков дал оценку в эфире радио "Маяк" призывам премьер-министра Армении Никола Пашиняна ввести международных миротворцев в Нагорный Карабах.



По словам Пескова, международных миротворцев могут привлечь только в том случае, если на это будут согласны обе стороны конфликта: Армения и Азербайджан.



Кроме этого, пресс-секретарь Кремля сообщил, что Россия выполняет договоренности, принятые на трехсторонней основе. Песков уточнил, что Пашинян и Путин уделили много времени проблеме Лачинского коридора в ходе встречи в Санкт-Петербурге.



Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия очень обеспокоена напряженностью вокруг темы Лачинского коридора. Россия, уточнил пресс-секретарь, продолжит переговоры как с Арменией, так и с Азербайджаном.