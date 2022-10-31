



Песков пригрозил Украине по поводу "зерновой сделки"

В России считают маловероятным, что сделка по вывозу зерна из Украины будет реализована без участия в ней РФ.

Такое заявление в понедельник, 31 октября, сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный", - сказал он.

На вопрос о том, возможно ли в сложившейся ситуации обострение конфликта, он обвинил Киев в "срыве зерновой сделки".

"Вы видите действия украинской стороны, вы видите, что именно этими действиями украинская сторона шла к срыву этой сделки, шла к тому, чтобы подорвать атмосферу безопасности и гарантированной безопасности. Здесь нужно исходить из того, что известные действия украинской стороны привели к тому, что сделка под угрозой", - сказал он.