



Песков пригрозил Германии из-за возможной передачи Украине танков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал давление на Германию со стороны европейских партнеров относительно передачи танков Украине в рамках военной помощи.



Такое заявление он сделал во вторник, 24 января.



По его словам, отношения между РФ и западными странами "и без того находятся на достаточно низкой точке".



"Поставки танков Leopard не сулят ничего хорошего для будущих отношениях России и Германии. Они, безусловно, оставят неминуемый след", - сказал Песков.



