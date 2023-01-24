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Песков пригрозил Германии из-за возможной передачи Украине танков
24.01.2023 13:18 Алина Груднева

Песков пригрозил Германии из-за возможной передачи Украине танков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал давление на Германию со стороны европейских партнеров относительно передачи танков Украине в рамках военной помощи.

Такое заявление он сделал во вторник, 24 января.

По его словам, отношения между РФ и западными странами "и без того находятся на достаточно низкой точке".

"Поставки танков Leopard не сулят ничего хорошего для будущих отношениях России и Германии. Они, безусловно, оставят неминуемый след", - сказал Песков.

 

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