



Песков: поставленные Украине британские танки Challenger 2 будут гореть

Российские военные "будут жечь" танки Challenger 2, которые Великобритания планирует передать Украине.



С такими угрозами выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



"Воспринимаем весьма негативно. Здесь мы не скрываем нашего отношения. Великобритания, другие европейские страны — Польша и так далее, которые говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставкам более совершенного в технологическом плане военного оборудования для Украины, — не способны изменить ситуацию. Они должны это понять", - сказал Песков.



По словам представителя Кремля, европейские страны из-за предоставления военной помощи "способны затянуть" ситуацию, а также "доставить больше бед" Украине. Он также вновь повторил основной тезис россиян о том, что Украину якобы используют в качестве инструмента для достижения "своих антироссийских целей".



"Изменить это ничего не сможет. Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные. Цели СВО будут достигнуты", — резюмировал Песков.

