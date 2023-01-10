



Песков: Поставки французских танков только добавят боли Украине

Россия в понедельник заявила, что поставка Францией танков Украине не изменит ситуацию на поле боя, но может усугубить страдания украинского народа.



"Эти поставки в принципе ничего не изменят и не могут изменить в Украине. Эти поставки могут добавить боли украинскому народу и продлить его страдания", — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в Москве.



На прошлой неделе Франция заявила, что поставит Украине свои легкие боевые танки AMX 10-RC.



Объявление было сделано после телефонного разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором не были названы точная дата или другие детали запланированной доставки.



Песков заявил, что "вряд ли имеет смысл говорить исключительно о решении Франции", поскольку вся Европа, США и НАТО "уже накачали в Украину десятки миллиардов долларов за счет поставок оружия".