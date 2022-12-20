



Песков подтвердил, что Путин побывал в зоне "спецоперации"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 20 декабря, подтвердил «Российской газете», что президент России Владимир Путин был в зоне специальной военной операции (СВО).



Ранее в этот день об этом написал в Telegram-канале депутат Государственной думы Андрей Гурулев. Он отметил, что глава государства пообщался в зоне СВО с командующими войск.



«Если он имеет в виду [Объединенный] штаб [войск], где он [Путин] был в пятницу, то да», — сказал Песков изданию.



Ранее, 3 декабря, Песков заявил, что президент России со временем посетит Донбасс.



До этого, 9 ноября, представитель Кремля также сообщал о том, что Путин через какое-то время приедет в регион, но конкретных планов на такую поездку нет.