



Песков: Patriot не помогут урегулировать конфликт в Украине

Системы ПВО Patriot, которые Вашингтон намерен предоставить Киеву, не помогут урегулировать конфликт в Украине.



Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



По его словам, Patriot не помешают России в достижении ее целей.



Также Песков заявил, что признаков готовности к мирным переговорам во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США продемонстрировано не было. В Кремле считают, что это свидетельствует о том, что Вашингтон ведет опосредованную войну с Россией.

