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Песков: Patriot не помогут урегулировать конфликт в Украине
22.12.2022 14:29 Алина Груднева

Песков: Patriot не помогут урегулировать конфликт в Украине

Системы ПВО Patriot, которые Вашингтон намерен предоставить Киеву, не помогут урегулировать конфликт в Украине.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Patriot не помешают России в достижении ее целей.

Также Песков заявил, что признаков готовности к мирным переговорам во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США продемонстрировано не было. В Кремле считают, что это свидетельствует о том, что Вашингтон ведет опосредованную войну с Россией.
 

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