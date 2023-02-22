



Песков сообщил, будет ли Путин баллотироваться на следующий срок

В Кремле на данный момент нет информации о том, будет ли президент РФ Владимир Путин идти на следующий срок. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В ответ на вопрос о возможных сроках, когда может быть сделано такое заявление, Песков сказал, что не знает, передает ТАСС.



Накануне Путин в послании Федеральному собранию заявил, что запланированные на 2023-2024 годы выборы, включая президентские, пройдут в строгом соответствии с законом. Cогласно конституции Путин имеет право баллотироваться на новый срок в 2024 году.





