



Песков отказался говорить, когда Путин объявит об окончании мобилизации в РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не смог сказать, когда президент РФ Владимир Путин подпишет указ об окончании частичной мобилизации.

Об этом свидетельствует его интервью ТАСС.

По словам Пескова, он также не может предоставить информацию о возможной дате послания Путина Федеральному собранию.

Пресс-секретарь Кремля не намекнул и на возможны темы выступления президента РФ.

"Кремль никогда не анонсирует содержание послания", - таинственно отметил он.