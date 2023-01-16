



Песков опроверг слухи о конфликте между МО РФ и ЧВК "Вагнером"

Утверждения о "конфликте" между Минобороны и группой "Вагнер" - это продукция информационных манипуляций, которые "устраивают наши противники", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Мы думаем, что в основном этот конфликт существует в информационном пространстве. Страна должна знать, она знает своих героев, и она знает и героев, которые в наших вооруженных силах служат, и проявляют эти чудеса геройства, и знает героев из ЧВК "Вагнер": и те, и другие навсегда будут в нашей памяти", - сказал Песков журналистам.



По его словам, что утверждения о "конфликте" - продукт совершаемых противником информационных манипуляций.

"Иногда устраивают наши информационные противники, иногда наши с вами друзья ведут себя так, что таких врагов не надо, поэтому к этому надо спокойно относиться, все делают общее дело, все воюют за родину. Вот так к этому и надо относиться", - объяснил Песков.