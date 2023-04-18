



Песков объяснил отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке с Путиным

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу не поехали с Владимиром Путиным в “ЛНР” и Херсонскую область, поскольку нахождение всех троих вместе могло стать искушением для противника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ собираться в одном месте и давать такое искушение противнику. И, конечно же, это большой риск", – объяснил он.



При этом представитель Кремля отметил, что и Шойгу и Герасимов приняли участие в совещаниях, которые Путин проводил на этих территориях. Они присоединились по видеосвязи. Песков уточнил, что глава Минобороны участвовал в совещании, которое проходило в Херсонской области, а глава Генштаба – в том, что состоялось в "ЛНР".



