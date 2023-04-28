



Песков обвинил Молдову в русофобии

Россия сожалеет о том, что Молдова "дрейфует" в направлении "русофобии".



Такое заявление 28 апреля сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



"Очевидно, что нынешнее руководство Молдовы стремительно дрейфует в сторону той хорошо нам уже известной русофобии. При этом, они почему-то отождествляют свое стремление к евроинтеграции с процветанием русофобии. Они считают, что это должно быть абсолютно обязательным атрибутом евроинтеграции - ненавидеть Россию и любые пророссийские проявления. В связи с этим можно только сожалеть", - отметил он.



По мнению Пескова, Молдова "дрейфует" в сторону поглощения Румынией.



"Они уже уничтожили свой язык, они больше не называют его на молдавском языке. Мы видим дрейф в сторону поглощения Румынией. Мы видим действия, направленные на сознательное урезание своего собственного суверенитета и так далее", - добавил он.



Такой комментарий поступил после того, как Молдова присоединилась к странам, поддерживающим создание спецтрибунала против России.

