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Песков о зерновой сделке: если надо, Путин быстро созвонится с Эрдоганом
11.05.2023 17:01 Алина Груднева

Песков о зерновой сделке: если надо, Путин быстро созвонится с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин может в кратчайшие сроки связаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в случае необходимости продления "зернового соглашения".

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у него, могут ли лидеры двух стран обсудить этот вопрос. По словам Пескова, в настоящее время таких планов нет.

"Но при необходимости они звонят быстро", - подчеркнул представитель Кремля.

О состоянии переговоров по "зерновому соглашению" он ничего комментировать не стал, отметив, что они продолжаются.
 

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