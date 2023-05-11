



Песков о зерновой сделке: если надо, Путин быстро созвонится с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин может в кратчайшие сроки связаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в случае необходимости продления "зернового соглашения".



Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Журналисты спросили у него, могут ли лидеры двух стран обсудить этот вопрос. По словам Пескова, в настоящее время таких планов нет.



"Но при необходимости они звонят быстро", - подчеркнул представитель Кремля.



О состоянии переговоров по "зерновому соглашению" он ничего комментировать не стал, отметив, что они продолжаются.

