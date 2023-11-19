



Песков о своей дочери: она никогда не была ребенком-мажором

В недавнем интервью Дмитрий Песков рассказывал о своей дочери невероятные вещи.

Песков: Моя дочь во Франции жила очень бедно, в спартанских условиях pic.twitter.com/QVspqZxcim — IanMatveev (@ian_matveev) November 17, 2023

“У нее была очень непростая жизнь, непростая учеба.Она училась не только в России, она училась еще и во Франции. И она всегда жила там очень…бедно, в очень спартанских условиях и…собственно, никогда не была мажором. И ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей. Она долго искала себя. И, слава Богу, что сейчас устаканилось, и все нормально. Тоже, кстати, стала такой изрядной карьеристкой”.