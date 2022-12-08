



Песков о сроках завершения войны: "Это может быть и завтра"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможных сроках окончания войны в Украине.



Официальный представитель Кремля ответил, что это зависит, в том числе, от президента Владимира Зеленского.



По словам Дмитрия Пескова, "это может быть и завтра", если на то есть воля Киева, и Зеленский об этом знает.



"Зеленский знает, когда это все может закончиться, это все может закончиться завтра при желании [Киева]", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.







