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Песков о сроках завершения войны: "Это может быть и завтра"
08.12.2022 13:19 Аркадий Бочаровский

Песков о сроках завершения войны: "Это может быть и завтра"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможных сроках окончания войны в Украине.

Официальный представитель Кремля ответил, что это зависит, в том числе, от президента  Владимира Зеленского.

По словам Дмитрия Пескова, "это может быть и завтра", если на то есть воля Киева, и Зеленский об этом знает.

"Зеленский знает, когда это все может закончиться, это все может закончиться завтра при желании [Киева]", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.



 

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