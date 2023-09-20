



Песков о Нагорном Карабахе: Де-юре Азербайджан действует на своей территории

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами объяснил бездействие России во время обстрелов Нагорного Карабаха тем, что “де-юре речь идет о действиях Азербайджана на своей территории”.



“Мы не принимаем такие упреки в свой адрес, тем более после официального решения армянской стороны о признании Карабаха частью Азербайджана. Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской республики у себя на территории. Поэтому подобные обвинения в наш адрес являются абсолютно беспочвенными. Ни на чем не основанными”, – заявил Песков.



Также пресс-секретарь добавил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе “делают конкретные дела” и “не занимаются словесной схоластикой”.



“Мы продолжаем наши контакты и с армянами в Карабахе. Потому что наши военные – они не занимаются такой, знаете, словесной схоластикой. Они делают конкретные дела, выполняют свою роль миротворцев, помогают эвакуировать гражданское население – прежде всего детей – из опасных зон, эта работа продолжается и днем, и ночью”, – подчеркнул Песков.



