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песков
17.06.2023 21:16 Алина Груднева

Песков намекнул, что "зерновая сделка" продлеваться не будет

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал возможность продления "зернового соглашения".

По его словам, сделка может быть разорвана, поскольку ее российская часть не была выполнена.

"Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно констатировать, что если судить де-факто, то шансов в этой сделки нет. Сделка подразумевает "дело". Дело со стороны договаривающихся государств. И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, которая касалась РФ, не была сделана", - пояснил Песков.

По его словам, Москва в этом вопросе неоднократна "шла на уступки", однако в Кремле увидели, что "перспектив нет".

"Как и нет оснований для ее продления", - добавил Песков.

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