



Песков намекнул, что "зерновая сделка" продлеваться не будет

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал возможность продления "зернового соглашения".



По его словам, сделка может быть разорвана, поскольку ее российская часть не была выполнена.



"Здесь вряд ли можно предрекать какое-то окончательное решение, но можно констатировать, что если судить де-факто, то шансов в этой сделки нет. Сделка подразумевает "дело". Дело со стороны договаривающихся государств. И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, которая касалась РФ, не была сделана", - пояснил Песков.



По его словам, Москва в этом вопросе неоднократна "шла на уступки", однако в Кремле увидели, что "перспектив нет".



"Как и нет оснований для ее продления", - добавил Песков.