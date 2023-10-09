



Песков: Кремль боится “вовлечения третьих сил” в палестино-израильский конфликт

В Кремле “очень внимательно” наблюдают за “эскалацией палестино-израильского конфликта”, что вызывает “глубокую озабоченность”. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, в ответ на вопрос о движении ВМС США к берегам Израиля.



“Ситуация, действительно, вызывает нашу глубокую озабоченность, мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит. Пока мы видим, ситуация развивается по пути просто эскалации, велик риск вовлечения третьих сил”, – отметил Песков.



По его мнению, нужно “как можно скорее нащупать пути перехода к некоему переговорному процессу”, чтобы “все-таки снизить эту эскалацию и выйти из режима силового решения”.



Песков считает, что регион Ближнего Востока “был традиционно местом переплетения интересов целого ряда государств и не всегда эти государства оказывали плодотворное влияние на ситуацию в регионе”. По его словам, там “очень сложный баланс интересов и баланс прав разных народов, которые должны быть обеспечены”.



На вопрос, стоит ли россиянам, выступавшим против войны в Украине и уехавшим в Израиль, опасаться преследований в случае возвращения в Россию.

“Граждане Российской Федерации живут во многих странах мира. Российская Федерация – это их родина”, – ответил Песков.