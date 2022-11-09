



Песков и Медведев о первых результатах выборов в США

В России прокомментировали первые результаты промежуточных выборов в Сенат и Палату представителей США.

Соответствующие заявления сделали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Сказать, что мы бросили все дела и следили за выборами, нельзя", - сказал Песков.

В свою очередь, Медведев отметил, что привычный мир президента США Джо Байдена на грани краха.

"Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный "ультиматум" Зеленского – подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого "гетьмана" была большой ошибкой", - сказал он.