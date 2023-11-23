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Песков: Европа представляет угрозу для России
23.11.2023 15:49 Mignews

Песков: Европа представляет угрозу для России

Именно действия стран Евросоюза "заставляют нас делать то, что мы делаем сейчас", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав Европу угрозой для России.

"Россия не представляет угрозы для Европы – Европа представляет угрозу для России", – такое заявление сделал спикер Кремля в среду, 23 ноября, комментируя соответствующие слова президента Чехии Петра Павела.

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Пескова назвал Европу "подконтрольным США континентом".

"ЕС принимает участие в НАТО, который двигается со всей своей военной мощью к нашим границам. Именно это представляет для нас угрозу. Именно это заставляет нас делать то, что мы делаем сейчас", – заявил он.
 
Спикер Кремля также считает, что из Праги в последнее время звучит "много истерических высказываний".

"Подобные истерические заявления не подходят руководству Чехии. Ну, уж такое поколение политиков у власти. Это скорее их беда, а не наша", – сказал Песков.


 

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