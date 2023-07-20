



Песков: чиновники будут приветствовать в своих рядах "мужиков-ветеранов СВО"

Госслужащие будут только приветствовать приход в органы власти мужиков-ветеранов специальной военной операции (СВО), заявил 20 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



"И в федеральных органах власти тоже мужиков хватает, не забывайте об этом. Поэтому никто ничего не забоится, все будут приветствовать своих", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не побоятся ли чиновники прихода к ним на службу мужиков из числа ветеранов СВО.





