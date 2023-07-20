Новости » Политика
Песков: чиновники будут приветствовать в своих рядах "мужиков-ветеранов СВО"
20.07.2023 14:04 Ирина Демьянова

Песков: чиновники будут приветствовать в своих рядах "мужиков-ветеранов СВО"

Госслужащие будут только приветствовать приход в органы власти мужиков-ветеранов специальной военной операции (СВО), заявил 20 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"И в федеральных органах власти тоже мужиков хватает, не забывайте об этом. Поэтому никто ничего не забоится, все будут приветствовать своих", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не побоятся ли чиновники прихода к ним на службу мужиков из числа ветеранов СВО.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы