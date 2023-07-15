



Первый визит в истории: Зеленский рассказал о встрече с президентом Южной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями встречи с коллегой из Южной Кореи, которая состоялась 15 июля.



"Сегодня в Украине – Президент Республики Корея Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кон Хи. Во время этого визита – первого в истории наших отношений – мы обсуждаем все то, что важно для нормальной и безопасной жизни людей, для международного порядка, основанного на правилах", - сообщил он.



По словам главы украинского государства, речь шла о возвращении депортированных украинцах, как взрослых, так и детей.



Более того, они обсудили реализацию "Формулы Мира" и подготовку Глобального саммита мира, а также продовольственную и энергетическую безопасность и экономическое сотрудничество.



"Уверен, что вместе мы дадим больше силы нашим народам и глобальным позициям Украины и Республики Корея", - резюмировал Президент Украины.



Напомним, Президент Южной Кореи совершил необъявленный визит в Украину. Перед встречей с Зеленским он посетил Бучу и Ирпень вместе с Генпрокурором Андреем Костиным, а также возложил венок к памятнику украинским военным.



Визит южнокорейского лидера в Киев стал завершением двухэтапной поездки, в ходе которой он посетил Литву и Польшу.