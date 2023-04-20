



Первый визит с начала войны: встреча Зеленского и Столтенберга в Киеве

В четверг, 20 апреля, в Украину с визитом прибыл Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Это его первый визит с начала полномасштабного вторжения РФ в Украины. И в целях безопасности держался он в полном секрете. Надо отметить, что визит Генсека НАТО в Киев проходит накануне встречи на авиабазе Рамштайн в Германии Контактной группы по обороне Украины, где партнеры принимают решение о поддержке Украины вооружением.



К слову, на него практически молниеносно отреагировали в Кремле, заявив, что одной из целей так называемой "спецоперации" является недопущение вступления Украины в НАТО.



Но, как гласит народная мудрость, собака лает, а караван идет. Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил визит Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев и уже провел встречу с главой Альянса.



"Приветствую Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве. Этот визит – первый за время полномасштабной войны – мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений", – написал глава украинского государства в соцсетях.

По словам Владимира Зеленского, Киев ожидает, что НАТО во время саммита в Вильнюсе летом сделает шаг для членства Украины в Альянсе, и ожидает саммит НАТО, который может стать судьбоносным.



Как отмечалось выше, визит Генсека НАТО в Киев проходит накануне встречи в формате "Рамштайн". Это особо выделил Президент Украины Владимир Зеленский: "Сегодня с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили четыре основных вопроса. Первое – Рамштайн, заседание, которое состоится завтра, и решения, которых ожидаем от партнеров. Прежде всего, это касается вооруженной поддержки наших активных действий. Второе – обратился к господину Генеральному секретарю с просьбой помочь нам преодолеть сдержанность партнеров в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники. Третий вопрос – это Вильнюсский саммит НАТО, который может стать историческим".



Владимир Зеленский высказал лично благодарность за приглашение посетить Саммит, "но важно – чтобы и Украина получила соответствующее приглашение".



"И четвертое – гарантии безопасности для Украины, для украинцев на пути в НАТО", – заявил глава украинского государства и еще раз поблагодарил Генсека НАТО за "начало наших переговоров".



"Уверен, будем и дальше вместе утверждать мир в Украине, во всей Европе и мире", – сказал Владимир Зеленский.



* * *