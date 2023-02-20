



Первый вице-спикер ВРУ встретил делегацию Кнессета Государства Израиль

От российской агрессии страдают люди, города, объекты критической инфраструктуры и культуры. Не осталось ни одной сферы, которую бы война России против Украины не зацепила, сообщил Первый вице-спикер Александр Корниенко.



Сегодня рад был приветствовать делегацию Кнессета Государства Израиль. Зеев Элькин и Юлий Эдельштейн знакомы с Украиной, ведь родились здесь и знают нашу культуру, обычаи и государство. Кроме того, господин Элькин учился в Харьковском университете, который в результате ракетной атаки со стороны России получил повреждения.



Когда в Киев приезжают международные партнеры, где раздаются сирены каждый день, это важно.

Ведь это говорит о поддержке украинского народа и уверенности в победе справедливости.



Израиль всегда являлся нашим ключевым партнером на Ближнем Востоке. И считаем, что этот визит будет знаменовать открытие новой страницы в украинско-израильских отношениях.



Наше взаимодействие должно стать более действенным и более эффективным перед лицом общих вызовов и угроз.



Спасибо Израилю за ощутимую помощь в борьбе.



