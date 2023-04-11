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Первый в мире корабль Турции, с которого могут взлетать БПЛА, вышел в море
11.04.2023 10:25 Наталья Богинская

Первый в мире корабль Турции, с которого могут взлетать БПЛА, вышел в море



Турция 10 апреля ввела в эксплуатацию свой самый большой военный корабль TCG Anadolu, на который могут садиться беспилотники. Об этом сообщает Daily Sabah.

Судно было заказано еще в 2015 году, а спустили на воду в апреле 2019 года. Ввести в эксплуатацию его должны были в 2021 году , но из-за пандемии коронавируса старт эксплуатации перенесли.

Параметры корабля:

  • Длина – 231 метра
  • Ширина – 32 метра.
  • Водоизмещение – 27 436 тонн. 
  • Максимальная скорость – около 21 узла. 
  • Дальность плавания - 9000 морских миль
Действовать в море судно может в течение 50 дней.

"TCG Anadolu имеет возможности для проведения военных операций в каждом уголке мира. С помощью этого корабля мы сможем быстро доставлять войска в кризисные регионы", – рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган.


Отмечается, что 70% деталей, использованных при строительстве TCG Anadolu, сделаны в Турции.

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