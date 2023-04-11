Первый в мире корабль Турции, с которого могут взлетать БПЛА, вышел в море
Турция 10 апреля ввела в эксплуатацию свой самый большой военный корабль TCG Anadolu, на который могут садиться беспилотники. Об этом сообщает Daily Sabah.
Судно было заказано еще в 2015 году, а спустили на воду в апреле 2019 года. Ввести в эксплуатацию его должны были в 2021 году , но из-за пандемии коронавируса старт эксплуатации перенесли.
Параметры корабля:
- Длина – 231 метра
- Ширина – 32 метра.
- Водоизмещение – 27 436 тонн.
- Максимальная скорость – около 21 узла.
- Дальность плавания - 9000 морских миль
"TCG Anadolu имеет возможности для проведения военных операций в каждом уголке мира. С помощью этого корабля мы сможем быстро доставлять войска в кризисные регионы", – рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган.
Отмечается, что 70% деталей, использованных при строительстве TCG Anadolu, сделаны в Турции.
Türkiyənin ən böyük hərbi gəmisi “TCG Anadolu”#trtazerbaycan https://t.co/COJBYdc067 pic.twitter.com/sMCC1HMqfq— TRTAZERBAYCAN.COM (@trtazerbaycom) April 11, 2023