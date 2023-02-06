



Первый танк Leopard 2 из Канады уже доставили в Польшу

В Польшу доставили первый танк Leopard 2, который Канада передала Украине в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.



"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы безвозмездно передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро начнем обучать Вооруженные силы Украины пользоваться этой техникой”, - говорится в сообщении министра обороны в Twitter.



По ее словам, Канада и в дальнейшем продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.



Напомним, что в понедельник, 6 февраля, украинские военные начнут обучение на танках немецкого производства Leopard 2.