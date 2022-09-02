



Первый стратегический диалог между Израилем и ФРГ по нацбезопасности

В пятницу, 2 сентября, Израиль и Германия впервые провели стратегические переговоры с участием высших должностных лиц из службы безопасности обеих стран.

Израиль представил свою позицию относительно опасности возврата к ядерному соглашению с Ираном.

На встрече присутствовали советники по нацбезопасности и гендиректора внешнеполитических ведомств двух стран, а также гендиректор минобороны, глава Моссада, глава Шин Бет и их немецкие коллеги.