Новости » Политика
Первый стратегический диалог между Израилем и ФРГ по нацбезопасности
02.09.2022 13:10 Алина Груднева

Первый стратегический диалог между Израилем и ФРГ по нацбезопасности

В пятницу, 2 сентября, Израиль и Германия впервые провели стратегические переговоры с участием высших должностных лиц из службы безопасности обеих стран. 

 
Израиль представил свою позицию относительно опасности возврата к ядерному соглашению с Ираном. 
 
На встрече присутствовали советники по нацбезопасности и гендиректора внешнеполитических ведомств двух стран, а также гендиректор минобороны, глава Моссада, глава Шин Бет и их немецкие коллеги.
 
Стороны договорились продолжать диалог и в дальнейшем на регулярной основе.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы