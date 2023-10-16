



Первый разговор с начала войны: Путин выразил Нетаниягу соболезнования

Появились подробности первого с начала войны телефонного разговора между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом РФ Владимиром Путиным.



По данным пресс-службы Кремля, российский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью граждан в результате зверств ХАМАСа.



Уточняется, что стороны обсудили кризисную ситуацию, сложившуюся в результате "резкого обострения палестино-израильского конфликта".



"Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети", - сказано в заявлении.



Как сообщалось ранее, перед звонком Нетаниягу, Путин обсудил ситуацию в Газе с сирийским коллегой Башаром Асадом, президентом Иран Эбрахимом Раиси, председателем ПА Махмудом Аббасом и президентом Египет Абдель-Фаттахом Ас-Сиси.

