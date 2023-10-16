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Первый разговор с начала войны: Путин выразил Нетаниягу соболезнования
16.10.2023 20:35 Алина Груднева

Первый разговор с начала войны: Путин выразил Нетаниягу соболезнования

Появились подробности первого с начала войны телефонного разговора между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным пресс-службы Кремля, российский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью граждан в результате зверств ХАМАСа.

Уточняется, что стороны обсудили кризисную ситуацию, сложившуюся в результате "резкого обострения палестино-израильского конфликта".

"Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети", - сказано в заявлении.

Как сообщалось ранее, перед звонком Нетаниягу, Путин обсудил ситуацию в Газе с сирийским коллегой Башаром Асадом, президентом Иран Эбрахимом Раиси, председателем ПА Махмудом Аббасом и президентом Египет Абдель-Фаттахом Ас-Сиси.
 

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