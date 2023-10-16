



Первый отчет: Нетаниягу поговорил с Путиным впервые с начала войны

Вечером, 16 октября, состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом России Владимиром Путиным.



Первоначальный отчет об этом появился в газете "Гаарец". Ни в Кремле, ни в канцелярии главы израильского правительства отчет пока что не предоставили.



Перед намеченным на сегодня первым разговором с Нетаниягу с момента начала войны в Израиле, Путин также побеседовал с сирийским коллегой Башаром Асадом, президентом Иран Эбрахимом Раиси, председателем ПА Махмудом Аббасом и президентом Египет Абдель-Фаттахом Ас-Сиси.



"Главное внимание было уделено резко обострившемуся палестино-израильскому конфликту. Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в Газе. Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся", - отчитались в Кремле.



Путин подчеркнул неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан. По его словам, России "глубоко сопереживают" всем пострадавшим, родным и близким погибших, а также "готова оказать гуманитарную помощь".