



Первый кризис в коалиции

Депутат Кнессета Альмог Коэн от партии "Оцма Йегудит" намерен сегодня 4 января отсутствовать на голосовании в Кнессете в знак протеста против сокращения на 3% налоговых льгот для городов Мейтар, Кармит и Димона. Член Кнессета Дуди Амсалем также будет отсутствовать на обсуждениях в Кнессете, а его окружение утверждает, что он плохо себя чувствует.



На фоне решения о сокращении на 3% налоговой льготы для поселений в районе Беэр-Шевы мэр Димоны Бени Битон направил письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу и министру финансов Бецалелю Смотричу, в котором выражает свою обеспокоенность. "Решение о снижении ставки налоговой льготы на 3% может, не дай Бог, отбросить назад все, ради чего мы работали в течение десятилетия", - написал он. "Это может вызвать негативную иммиграцию, которая может обернуться катастрофой".



Коэн должен был стать заместителем министра, отвечающим за мегаполис Беэр-Шева - но назначение не состоялось: незадолго до голосования кабинета министров по назначениям выяснилось, что закон не позволяет назначать более 2 заместителей министра в министерстве. То есть Нетаниягу превысил возможную квоту заместителей министров в канцелярии премьер-министра и не смог назначить Коэна. Май Голан (Ликуд) также не получил должность по той же причине и решил покинуть зал заседаний.

Альмог Коэн прокомментировал: "Мне предлагали вместо этого работать заместителем министра экономики и ждать изменения в законодательстве, которое позволит назначать больше заместителей в канцелярии премьер-министра, но я отказался. Я буду служить гражданам во фракции и в Кнессете".