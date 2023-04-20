



Первый американский катер-беспилотник прошел через Ормузский пролив

19 апреля первый беспилотный катер ВМС США прошел через стратегически важный Ормузский пролив, сообщает Associated Press.



Поход 13-метрового скоростного катера L3 Harris Arabian Fox MAST-13, оснащенного датчиками и камерами, привлек внимание стражей революции Ирана, но прошел без инцидентов, сообщил представитель ВМС США командир Тимоти Хокинс.



Два катера береговой охраны США, USCGC Charles Moulthrope и USCGC John Scheuerman, сопровождали беспилотник, говорится в сообщении.



Беспилотник благополучно прошел вместе с сопровождающими судами через пролив - оживленный водный путь между Ираном и Оманом, ширина которого в самом узком месте составляет всего 33 километра. Через пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы, проходит пятая часть всей продаваемой в мире нефти.



"Иранцы наблюдали за прохождением беспилотного надводного судна через пролив в соответствии с международным правом", - сказал Хокинс агентству AP. По его словам, за беспилотником MAST-13 наблюдали иранский беспилотник и быстроходное судно класса "Гудонг" КСИР.