Первые заявления Байдена: Украинский народ продолжает вдохновлять мир

Российский президент Владимир Путин продолжает свои попытки использовать зиму в качестве оружия, но население Украины вдохновляет весь мир. Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, написала журналистка Дженнифер Якобс в Twitter.



"Путин пытается использовать зиму как оружие, но украинский народ продолжает вдохновлять мир", - отметил лидер США.



По его словам, Соединенные Штаты планируют усилить способность Украины защитить себя, в том числе и улучшить противовоздушную оборону с помощью систем ПВО Patriot.



