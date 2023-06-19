



Правые опасаются победы либерального лагеря на выборах в Ассоциации адвокатов



Газета Маарив сообщает об опасениях среди правых в связи с возможной победой на выборах Ассоциации адвокатов Израиля нынешнего исполняющего обязанности главы Амита Бахара.



Вокруг Бахара сплотился “либеральный лагерь”, так как он считается особенно ярым противником правовой реформы. В субботу вечером на демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве Бахар заявил, что "выборы в Ассоциацию адвокатов на этой неделе - это приказ о призыве. Я мобилизовал свои силы для сохранения независимой судебной системы и демократического государства Израиль. На этой неделе была предпринята еще одна попытка сокрушить судебную систему и назначить политических судей, которые будут нравиться режиму. Еще одна попытка захватить институт председателя Верховного суда и сокрушить демократию".