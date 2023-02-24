



Первые Leopard из Польши уже прибыли в Украину

Первые танки Leopard 2 уже прибыли в Украину. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время заседания национальной безопасности, созванное польским президентом Анджеем Дудой.



Дуда также отметил, что Польша стала первой страной, которая передала Украине современные танки.



До этого Bloomberg со ссылкой на польского чиновника писало, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий должен сегодня объявить о поставках в Украину первых 14 танков.



Напомним, 24 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл с визитом в Украину. Он встретился с президентом Зеленским и премьером Шмыгалем.

