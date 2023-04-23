



Первые ласточки цензуры: Регев распорядилась "почистить" кадры

По сообщениям израильских СМИ, министр Мири Регев приказала организаторам официальной ежегодной государственной церемонии зажжения факелов в День независимости, которая состоится во вторник вечером, убрать все кадры, содержащие антиправительственные протестные сообщения на баннерах или футболках, сообщает TOI.



12-й канал сообщает, что вещательной компании было приказано переключаться на другой кадр всякий раз, когда участники или зрители выражают протест против судебной реформы.



Регев, помимо своей роли министра транспорта, также отвечает за организацию национальной церемонии, посвященной 75-летию независимости Израиля.

