



Первые израильские самолеты пересекли воздушное пространство Омана

Рейс El Al из Тель-Авива в Бангкок в воскресенье вечером стал первым израильским авиалайнером, пересекшим воздушное пространство Омана, через три дня после того, как султанат Персидского залива принял долгожданное решение разрешить пролет самолетов из всех стран, включая Еврейское Государство.



Путешествие в столицу Таиланда, которое обычно занимало у израильских самолетов не менее 10,5 часов, длилось всего 7 часов 49 минут, что сократило полет примерно на 2,5 часа, по данным израильского национального перевозчика.



Через два часа за ним последовал еще один самолет El Al в Бангкок, который, согласно веб-сайту отслеживания полетов, занял восемь часов и две минуты .



Тот же веб-сайт показал еще два рейса, запланированных на вечер понедельника, по тому же маршруту



Султанат Персидского залива объявил в четверг, что откроет свое воздушное пространство для всех перевозчиков, что позволит израильским гражданским самолетам пересекать его воздушное пространство.



"В рамках непрерывных усилий Султаната Оман по выполнению своих обязательств в соответствии с Чикагской конвенцией 1944 года Управление гражданской авиации подтверждает, что воздушное пространство Султаната открыто для всех перевозчиков, которые отвечают требованиям Управления по пролету", — говорится в Twitter, без упоминания Израиля.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что это решение может превратить Израиль в "центральный перевалочный пункт между Азией и Европой".



Нетаниягу добавил, что работа по открытию неба Омана началась с его визита в Оман в 2018 году.



Министр иностранных дел Эли Коэн поблагодарил правителя Омана Хайтама бин Тарика и правительство США за их помощь в многомесячных переговорах под руководством МИД Израиля.