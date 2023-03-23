



Первые истребители МиГ-29 от Словакии прибыли в Украину

В четверг, 23 марта, Словакия начала передачу Украине истребителей МиГ-29. Четыре самолета уже были доставлены на территорию страны. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.



“Первые четыре истребителя МиГ-29 благополучно переданы ВСУ и уже покинули территорию Словацкой Республики”, - заявил чиновник.



Надь отметил, что трансфер был осуществлен украинскими пилотами, ВВС Словакии обеспечивали безопасность.



"Остальные самолеты будут переданы Украине в ближайшие недели, но по оперативным причинам мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации заранее", - добавил министр.



Он также подчеркнул, что словацкое правительство будет и дальше помогать Украине спасать человеческие жизни.



"Мы поступаем правильно, потому что это Россия вторглась в Украину, это Россия находится на территории Украины", - написал глава Минобороны.



Стоит заметить, что всего Словакия пообещала передать Украине 13 МиГ-29.