



Первое столкновение БАГАЦ и нового правительства произошло из-за Арье Дери





Утром во вторник БАГАЦ издал постановление после принятия петиции против назначения председателя ШАС Арье Дери министром и против поправки к основному закону, которая позволяет условно осужденному принять портфель министра. Петиция была ожидаема и была подана сразу за принятием закона в третьем чтении.



Постановление обязывает государство обосновать, почему закон Дери применяется задним числом, то есть с действующего Кнессета, и почему назначение Дери является обоснованным. Ходатайство против назначения будет рассмотрено на следующей неделе расширенной коллегией из 11 судей Верховного суда.



Поскольку это не временное распоряжение об отсрочке формирования правительства, оно не имеет оперативного значения, и Дери сможет быть назначенным министром после приведения правительства к присяге в четверг.



Сразу же после принятия “закона Дери” члены группы “Крепость демократии” подали срочное ходатайство с требованием отменить закон, а также ходатайство о временном судебный запрете, препятствующий созыву пленума Кнессета для формирования правительства до тех пор, пока не будет принято решение по петиции.



Движение “За качество власти” также обратилось в БАГАЦ с петицией против закона, утверждая, что «эта поправка представляет собой поправку к основному закону, принятую с нарушением.

