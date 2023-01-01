



Первое решение Регев: сменить цвета министерства

Вступающая в должность министра транспорта Мири Регев объявила о своем первом решении в офисе, а именно - о смене его цветов. Регев приказала сменить фиолетовый цвет в офисе на синий и белый - и объявила об этом в официальном сообщении от имени Министерства транспорта.



"Министр поручил заместителю директора по персоналу передать распоряжение всем подразделениям министерства, компаниям, корпорациям и организациям, подчиненным министерству, вернуть цвета министерства к первоначальным сине-белым цветам, - говорится в сообщении министерства транспорта, - это касается всех публикаций, кампаний, логотипов, служебных передач и прочего министерства в его различных подразделениях".



Решение предыдущего министра Михаэли об изменении цветов Министерства транспорта на фиолетовые ранее вызвало критику. Это объясняется близостью фиолетового цвета к предвыборной кампании партии Авода. Симха Ротман из партии "Религиозные сионисты" отреагировал на решение Регев: "Присвоение и циничное политическое использование активов министерства транспорта в интересах партии и Мейрав Михаэли было таким скандалом, что я даже был вынужден обратиться по этому поводу к председателю избирательной комиссии. Благодарю министра транспорта Мири Регев, которая возвращает министерство транспорта народу Израиля".