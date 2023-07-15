



Первое публичное заявление Нетаниягу после госпитализации

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу записал видеообращение к израильтянам из медицинского центра "Шиба", куда он поступил ранее.



Глава израильского правительства поблагодарил за переживания и пожелания скорейшего выздоровления.



Нетаниягу подтвердил, что накануне вместе с супругой Сарой посетил озеро Кинерет. Он провел там время на солнце "без шляпы, без воды".



"Это была не очень хорошая идея... Сейчас я чувствую себя хорошо", - рассказал Нетаниягу.



В связи со своей госпитализацией он призвал израильтян на фоне экстремальной жары поменьше бывать на солнце, пить больше воды.



"Пусть у нас у всех будет хорошая неделя", - резюмировал он.





