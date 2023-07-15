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Первое публичное заявление Нетаниягу после госпитализации
15.07.2023 19:55 Алина Груднева

Первое публичное заявление Нетаниягу после госпитализации

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу записал видеообращение к израильтянам из медицинского центра "Шиба", куда он поступил ранее.

Глава израильского правительства поблагодарил за переживания и пожелания скорейшего выздоровления.

Нетаниягу подтвердил, что накануне вместе с супругой Сарой посетил озеро Кинерет. Он провел там время на солнце "без шляпы, без воды".

"Это была не очень хорошая идея... Сейчас я чувствую себя хорошо", - рассказал Нетаниягу.

В связи со своей госпитализацией он призвал израильтян на фоне экстремальной жары поменьше бывать на солнце, пить больше воды.

"Пусть у нас у всех будет хорошая неделя", - резюмировал он.


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