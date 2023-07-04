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Первая в мире: Новая Зеландия запретила полиэтиленовые пакеты в супермаркетах
04.07.2023 04:34 Ирина Демьянова

Первая в мире: Новая Зеландия запретила полиэтиленовые пакеты в супермаркетах

Новая Зеландия стала первой в мире страной, запретившей в супермаркетах тонкие пакеты, обычно используемые для упаковки фруктов и овощей. Решение вступило в силу еще 1 июля.

Об этом сообщает BBC.

По словам заместителя министра по окружающей среде Рэйчел Брукинг, после того как в 2019 году в магазинах запретили более плотные пакеты, их используют на миллиард штук меньше. Однако, по ее мнению, Новая Зеландия все еще производит слишком много пластиковых отходов.

Ожидается, что запрет тонких пакетов позволит избежать использования 150 миллионов единиц в год, а покупатели приобретут многоразовые пакеты для фруктов и овощей.

 

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