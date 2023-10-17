



Первая реакция на взрыв в больнице в Газе: "ужасно и противозаконно"

Египет и Канада отреагировали на взрыв в больнице Аль-Мамадани в центре города Газа, повлекший, по разным оценкам, гибель сотен человек.



"Преднамеренный взрыв, повлекший за собой сотни невинных жертв, является серьезным нарушением международного и гуманитарного права", - сказали в Каире.



В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что атака на больницу является "ужасной, неприемлемой и противозаконной".



По неподтвержденным данным, в результате взрыва, ставшего причиной попадания ракеты в здания, погибли около 500 человек. ХАМАС обвиняет в атаке ЦАХАЛ, а в Армии обороны Израиля сказали, что проводят проверку, но, предположительно, в том районе авиаудары не наносились, потому взрыв мог стать причиной неудачного пуска самих террористов.