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Первая поездка за 14 лет: глава МИД Израиля встретился с президентом Сербии
12.07.2023 16:00 Алина Груднева

Первая поездка за 14 лет: глава МИД Израиля встретился с президентом Сербии

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн посетил Сербию с официальным визитом.

По данным внешнеполитического ведомства, это первый визит главы МИД Израиля в Белград за 14 лет.

Коэн встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, поблагодарив его за приверженность дружбе с Израилем и сохранению памяти о Холокосте.

Глава внешнеполитического ведомства отметил глобальную угрозу иранского терроризма, призвав Белград принять участие в противостоянии планам Тегерана подорвать стабильность на Ближнем Востоке.

В ходе поездки запланированы встречи Коэна с сербскими премьер-министром, министром иностранных дел и спикером парламента. Также он проведет поминальную церемонию на месте лагеря смерти Саймиште, где были убиты десятки тысяч евреев, сербов и цыган.

В пресс-службе МИД сообщают, что на 13 июля запланирован визит Коэна в Ватикан и Рим. Он встретится с Папой Римским Франциском, министром иностранных дел Италии и заместителем премьер-министра страны. Это будет первым визитом главы израильского внешнеполитического ведомства в Ватикан за 12 лет.

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