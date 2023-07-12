



Первая поездка за 14 лет: глава МИД Израиля встретился с президентом Сербии

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн посетил Сербию с официальным визитом.



По данным внешнеполитического ведомства, это первый визит главы МИД Израиля в Белград за 14 лет.



Коэн встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, поблагодарив его за приверженность дружбе с Израилем и сохранению памяти о Холокосте.



Глава внешнеполитического ведомства отметил глобальную угрозу иранского терроризма, призвав Белград принять участие в противостоянии планам Тегерана подорвать стабильность на Ближнем Востоке.



В ходе поездки запланированы встречи Коэна с сербскими премьер-министром, министром иностранных дел и спикером парламента. Также он проведет поминальную церемонию на месте лагеря смерти Саймиште, где были убиты десятки тысяч евреев, сербов и цыган.



В пресс-службе МИД сообщают, что на 13 июля запланирован визит Коэна в Ватикан и Рим. Он встретится с Папой Римским Франциском, министром иностранных дел Италии и заместителем премьер-министра страны. Это будет первым визитом главы израильского внешнеполитического ведомства в Ватикан за 12 лет.