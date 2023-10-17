



Первая леди Украины предложила поддержку жене президента Израиля

Во вторник, 17 октября, состоялся телефонный разговор первых леди Украины и Израиля Елены Зеленской и Михаль Герцог.



Супруга Владимира Зеленского выразила соболезнования в связи с гибелью израильтян от рук террористов и предложила поддержку.



"Мы чувствуем вашу боль, боль каждой семьи в Израиле. Украинцы во всех уголках нашего государства поддерживают народ Израиля, и я хочу донести это до вас. Наши военные записали видео в поддержку израильского народа. Эти и многие другие проявления солидарности подтверждают, насколько наши народы близки и в радости, и в горе", – сказала Зеленская.



По словам жены президента Украины, в Израиле погибли 13 украинцев, а также ранен мальчик, мать которого убили террористы. На сегодняшний день эвакуированы уже 436 украинских граждан. Зеленская добавила, что все мировое сообщество объединилось в борьбе с терроризмом, который не знает границ.



Герцог благодарила первую леди Украины, сказав, что очень ценит этот звонок.

