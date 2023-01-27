



Первая группа украинских военных прибыла в Германию для учений

В Германию прибыла первая группа украинских военнослужащих, которые пройдут обучения на боевых машинах пехоты Marder, сообщает DW.



Группа украинских военных приземлилась в Кельне в четверг, 26 января, их подготовка должна начаться в ближайшее время.



Как известно, в Германии также планируют научить украинских военных пользоваться американскими БМП Bradley.



Ранее Германия официально подтвердила поставки боевых машин пехоты Marder, запросы на которых отклоняли с весны прошлого года. ФРГ поставит Украине 40 таких машин.



Также Германия решила предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешила другим странам соответствующие поставки.