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Первая группа украинских военных прибыла в Германию для учений
27.01.2023 12:53 Раиса Вовк

Первая группа украинских военных прибыла в Германию для учений

В Германию прибыла первая группа украинских военнослужащих, которые пройдут обучения на боевых машинах пехоты Marder, сообщает DW.

Группа украинских военных приземлилась в Кельне в четверг, 26 января, их подготовка должна начаться в ближайшее время.

Как известно, в Германии также планируют научить украинских военных пользоваться американскими БМП Bradley.

Ранее Германия официально подтвердила поставки боевых машин пехоты Marder, запросы на которых отклоняли с весны прошлого года. ФРГ поставит Украине 40 таких машин.

Также Германия решила предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешила другим странам соответствующие поставки.

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