



Пэрис Хилтон представила в Капитолии свой законопроект

С тех пор как Пэрис Хилтон призналась, что подвергалась сексуальному насилию в учреждении для проблемных подростков, она делает все возможное, чтобы подобное не повторилось с другими детьми.



Дело в том, что родители, доведенные до отчаяния из-за буйного поведения своего ребенка, часто обращаются к программам, которые позиционируют себя как учебные лагеря с терапией в условиях дикой природы или школы-интернаты. Но некоторые из этих программ сталкиваются с обвинениями в том, что молодые люди, которые находятся под их опекой, испытывают физическое, эмоциональное и сексуальное насилие.



“В возрасте от 16 до 18 лет меня отправляли в четыре учреждения для проблемных подростков, каждое из которых было хуже предыдущего. Я была свидетелем и испытала сексуальное насилие со стороны взрослых сотрудников, а также испытала словесное и эмоциональное насилие, – рассказывает Пэрис Хилтон. “Когда я пыталась рассказать родителям о жестоком обращении, сотрудники немедленно отнимали у меня телефон и наказывали меня. Кроме того, мы не имели доступа к наружным дверям, ни солнечному свету, ни свежему воздуху. То, что я прошла, будет преследовать меня до конца жизни”.



В четверг Хилтон на пресс-конференции в Капитолии представила законопроект против жестокого обращения с детьми в учреждениях. По ее мнению, этот документ “обеспечивает больший контроль и прозрачность данных для программ лечения молодежи в учреждениях, начнет реализацию срочных рекомендаций по разработке надежных систем обмена информацией между штатами и будет способствовать распространению передового опыта по выявлению и предотвращению жестокого обращения с детьми в учреждениях”.

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