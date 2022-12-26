



Пережившим Холокост в Израиле добавили 140 млн шекелей

Финансовая комиссия Кнессета утвердила сегодня утром (понедельник) увеличение выплат, которое выжившие в Холокосте ежемесячно получают от Управления по правам выживших в Холокосте при Министерстве социального равенства, на 2,45%. Распоряжение будет применяться задним числом, начиная с апреля 2022 года, в соответствии с Постановлением правительства № 273 от августа 2021 года, принятым 36-м правительством Израиля, в котором было определено, что компенсации для инвалидов, пострадавших от нацистских преследований, и инвалидов войны против нацистов будет вводиться в соответствии со скоростью и способом увеличения компенсаций инвалидам ЦАХАЛа также в 2022 году.

Этот шаг вводится на фоне ряда мер, предпринятых уходящим правительством.

Увеличение ежегодного гранта на 300 миллионов шекелей в год в последнем государственном бюджете, чтобы грант на каждого выжившего в Катастрофе увеличился на 2500 шекелей.

Увеличение надбавки по обеспечению прожиточного минимума на полтора миллиарда шекелей в год, из которых около 300 миллионов шекелей для переживших Холокост (ежемесячная выплата в размере 480 шекелей).

По соглашению с правительством Германии пережившим Холокост выделяется 200 миллионов шекелей в год, а на каждого выжившего в Катастрофе - 1200 шекелей в месяц и 14 400 шекелей в год. 14 тысяч выживших имеют право на получение этих выплат.

Годовой грант в связи с пандемией коронавируса (продлевается каждый год) – 1 200 евро на каждого выжившего в Катастрофе в год (4 000 шекелей) для 80 000 выживших. Всего 320 миллионов шекелей (деньги, которые Германия выплачивает непосредственно 75 000 выживших).

Выплаты находившимся в открытых гетто: В 2020-2022 годах в сотрудничестве с правительствами Румынии и Болгарии было одобрено признание открытых гетто. В рамках этого выжившим было выделено около 1,5 миллиарда шекелей.

Правительство увеличило годовой доход на 12 500 шекелей для 50 000 выживших в Катастрофе, которые получают ежегодную выплату, надбавку по прожиточному минимуму и выплату в связи с пандемией коронавируса.Кроме того, после соглашения с Германией, если переживший Холокост также имеет право на дополнительные часы ухода (на уровне 3.5 и 3.5.5), он будет получать дополнительно 1200 шекелей в месяц, а ежегодно будет получать в общей сложности 27 000 шекелей. Следует отметить, что лица, признанные выходцами из открытого гетто, получили задним числом компенсацию в размере 100 000 шекелей и более.«В прошлом году мы работали круглосуточно, чтобы увеличить бюджеты, которые выделяются выжившим в Холокосте в Израиле. Действительно, нам удалось собрать в общей сложности более 2,6 миллиарда шекелей в пользу переживших Холокост, как из израильского бюджета так и из средств, которые мы привлекли со всего мира в сотрудничестве с «Клеймс конференс». Это означает, что в этом году тысячи переживших Катастрофу в Израиле получили значительное увеличение своего дохода. В то же время, улучшая их финансовое положение, мы постоянно работали над улучшением предоставляемых им услуг с упором на услуги у них дома. Нынешняя доплата в 140 млн шек. — это небольшой, но важный шаг. Эта работа не должна прекращаться и в новом правительстве».«Я рад, что одним из решений, которые принимаются в эти сложные и противоречивые дни, является выделение дополнительных 140 миллионов шекелей для переживших Холокост. Порядок приоритетов должен быть четким — прежде всего, мы обязаны обеспечить, чтобы пережившие Холокост могли жить здесь достойно в оставшиеся им годы.Я хочу выразить личную благодарность пережившим Холокост за решимость и мужество, которые вы проявляете каждый день. Государство должно оставить этот вопрос вне политического дискурса и сделать все возможное, чтобы продолжать поддерживать и помогать пережившим Холокост».Фото: Пресс-служба министерства социального равенства