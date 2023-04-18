Пережившие Холокост протестуют против формирования Нацгвардии
Несколько переживших Холокост вышли на акцию протеста возле резиденции президента против правовой реформы и формирования Национальной гвардии, которая будет подконтрольна министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру.
Митинг проходит в День памяти жертв Холокоста.
Демонстранты принесли плакаты с надписью: "Не смейте делать ничего похожего на то, что было сделано с нашим народом — нет ополчению в Израиле", а также "Нет ополчению Бен-Гвира".
Организаторы акции протеста назвали действия правительства "возмутительным государственным переворотом".
מספר ניצולי שואה הפגינו היום מול בית הנשיא נגד ההפיכה המשפטית.— Hadar Gil-Ad | הדר גיל-עד (@HadarGil) April 18, 2023
"נספי השואה צועקים מן האדמה לא להפיכה המשטרית הזאת. כל אלה שעברו את השואה וצאצאיהם צריכים לזעוק על מה שקורה היום במדינת ישראל, זו שערורייה".
צילום: מרגו pic.twitter.com/IRmhOqTg2k