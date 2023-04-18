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Пережившие Холокост протестуют против формирования Нацгвардии
18.04.2023 14:43 Алина Груднева

Пережившие Холокост протестуют против формирования Нацгвардии

Несколько переживших Холокост вышли на акцию протеста возле резиденции президента против правовой реформы и формирования Национальной гвардии, которая будет подконтрольна министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру.

Митинг проходит в День памяти жертв Холокоста.

Демонстранты принесли плакаты с надписью: "Не смейте делать ничего похожего на то, что было сделано с нашим народом — нет ополчению в Израиле", а также "Нет ополчению Бен-Гвира".

Организаторы акции протеста назвали действия правительства "возмутительным государственным переворотом".
 

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