



Пережившие Холокост протестуют против формирования Нацгвардии

Несколько переживших Холокост вышли на акцию протеста возле резиденции президента против правовой реформы и формирования Национальной гвардии, которая будет подконтрольна министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру.



Митинг проходит в День памяти жертв Холокоста.



Демонстранты принесли плакаты с надписью: "Не смейте делать ничего похожего на то, что было сделано с нашим народом — нет ополчению в Израиле", а также "Нет ополчению Бен-Гвира".



Организаторы акции протеста назвали действия правительства "возмутительным государственным переворотом".

