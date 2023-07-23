



Перестрелка во время попытки освободить похищенного в Эфиопии израильтянина



На прошлой неделе в Эфиопии был похищен 79-летний гражданин Израиля, “отправившийся на лечение” - об этом сообщило Министерство иностранных дел. Посольство Израиля в Эфиопии и консул находились в постоянном контакте с местными властями и местными силами безопасности, а также с похитителями, которые требовали выкуп в сотни тысяч шекелей.



12-й канал сообщает о том, что произошла большая драма. Двое сыновей похитителя вылетели в Эфиопию с деньгами от "спонсоров".



Через несколько дней после того, как Министерство иностранных дел получило сообщение о похищении, возникло подозрение, что это была инсценировка, и полиция Израиля начала расследование по подозрению в мошенничестве. Позднее представитель полиции Эфиопии заявил: "Слухи о похищении 79-летнего старика не соответствуют действительности, те люди, которые распространяют эту историю, сеют ненужную панику".



В этот момент дети 79-летнего израильтянина были в ярости от израильских властей - они поняли, что Министерство иностранных дел не желает им помочь. Они решили лететь в Эфиопию и прибыли в Гондар, где обратились в полицию.



Дети подали в полицию заявление на похитителей своего отца. Им сообщили, что те принадлежат к влиятельной преступной организации. Эта же организация прислала двум сыновьям сообщения следующего содержания: "Мы знаем, где вы находитесь, не допускайте ошибок".



Полиция приказала членам семьи вступить в переговоры с похитителями, которые велели им прибыть с чемоданом денег в 3 часа ночи в определенное место. Эфиопские полицейские спрятались неподалеку, но их опознали, члены преступной организации начали стрелять в них, завязалась перестрелка.



Полицейские начали преследовать похитителей, которые выбросили чемодан с деньгами и скрылись. После этого полиция попросила семью похищенного не выходить из гостиницы, вокруг них выставлена усиленная охрана. Сыновья опасаются, что на них будет совершено покушение. Состояние отца семейства в настоящее время неизвестно. Тем временем члены семьи в Израиле со слезами на глазах умоляют о помощи государства.