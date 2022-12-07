



Перепалка в Кнессете: Лапид требует от Нетаниягу осудить "гомофоба" Шломо Кархи

Яир Лапид призвал Биньямина Нетаниягу осудить члена парламента от Ликуда Шломо Кархи за гомофобные комментарии.

Во время жаркой перепалки на пленуме Кархи кричал на депутатов Еш Атид Михаль Шир и Йораи Лахав-Герцано: "у вас, ребята, нет мужчин и женщин — все миссис, это ваша идеология".

Шир возразила: "Вы что-то имеете против ЛГБТ-сообщества? Выйдите и скажите это". Кархи в ответ прокричал: "Как мне обращаться к вам, миссис или мистер?"

Лахав-Герцано сердито ответил: "Вы должны называть меня мистером".

Лапид, комментируя перепалку, призвал Нетаниягу "немедленно осудить примитивные и гомофобные комментарии Шломо Кархи в адрес депутата Кнессета Лахав-Герцано".

"Это пятно на всей партии Ликуд", - сказал он.

В ответ Кархи назвал Лапида лжецом и мошенником.